بداية متعثرة لأبطال العالم السابقين في مونديال روسيا (تقرير)

فشلت المنتخبات الكبرى وأبطال كأس العالم السابقين في تحقيق أداء ونتائج جيدة المستوى تُرضي شعوبها، وذلك خلال المباريات الافتتاحية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

تسببت المنتخبات الصغيرة مشاكل كبيرة لأبطال العالم في مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، وقدمت أداء ومستوى أبهر العالم أجمع.

وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" مفاجآت الجولة الأولى من كأس العالم روسيا 2018:





- تعادل البرازيل



فشل منتخب البرازيل في تخطي عقبة سويسرا وتعادل معها بنتيجة 1-1 في المباراة الافتتاحية التي جمعهتما ضمن منافسات المجموعة الخامسة.





- خسارة ألمانيا



في مفاجأة من العيار الثقيل؛ خسر منتخب ألماني من نظيره المكسيك بهدف نظيف سجله ألوزانو وفشل الألمان في إدراك التعادل في افتتاحية مباريات المجموعة السادسة.





- تعادل الأرجنتين



لم يستطع رفقاء ميسي عبور منتخب آيسلندا حيثُ تعادل معه بهدف لك منهما؛ وسط محاولات الليو للتسجيل، ويقع التانجو في المجموعة الرابعة مع كرواتيا ونيجيريا.





- أوروجواي (فوز صعب)



قدم منتخب أوروجواي بداية غير مثالية ورغم ذلك فاز بهدف في الثواني الأخيرة من مباراته أمام مصر ضمن منافسات المجموعة الأولى من المونديال.





- تعادل أسبانيا



في مباراة مثيرة؛ تعادل منتخب أسبانيا مع البرتغال ثلاثة أهداف لكل فريق، وفشل بطل العالم السابق في الحفاظ على تقدمه حتى الثواني الأخيرة.





- فرنسا (هدف الخصم)



ظل منتخب فرنسا متعادلًا مع أستراليا حتى الدقيقة الـ 80 من المباراة عندما أدخل اللاعب الاسترالي عزيز بيهيتش هدف في مرماه بالخطأ.