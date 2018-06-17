في عيد ميلاها الـ32.. تعرفي على أسرار رشاقة وجمال فهرية إفجان

الممثلة التركية فهرية إفجان لم تلفت الأنظار بأدوارها الناجحة فحسب، بل سحرت الجميع بجمالها الخلاّب وجاذبيّتها التي لا تقاوم. وبمناسبة عيد ميلادها الـ32 عاماً، فتعلمي منها ما تريدين لتحافظي على جمالكِ تماماً كما تفعل هذه الممثلة التركية.





أسرار جمال بشرة الممثلة التركية فهرية إفجان:

لا تخلد فهرية إفجان إلى النوم من دون غسل بشرتها بمنظّف الوجه الخاص بها، إذ تعتبر أن هذه الخطوة ضرورية لنقاوة البشرة من الأعماق والحفاظ على نضارتها وجمالها.

تطبّق قناع الكافيار على بشرتها كلّ 15 يوماً، ما يساعدها في التخلّص من التصبّغات الناتجة عن التعرّض للشمس. إضافة إلى ذلك، فهذا المكوّن الطبيعي يبيّض بشرتها وينقّيها من كلّ الشوائب، كما يحارب التجاعيد.

إلى جانب الكافيار، تستعين فهرية إفجان بزيت شجرة الشاي لترطيب بشرتها من الأعماق والتخلّص من الجفاف. إضافة إلى ذلك، يساعدها هذا النوع من الزيت في شدّ البشرة حتّى تبقى شابة مهما تقدّمت في العمر. تطبّقه لمدّة 15 دقيقة ومن ثمّ تغسل وجهها بالمياه الباردة وتضع كريم المرطّب كلمسة أخيرة.

تشرب الممثلة التركية فهرية إفجان كميات كبيرة من المياه، إذ تعتبر هذه الخطوة ضرورية للحصول على بشرة متوهّجة وصافية.

بالنسبة لشعرها، فهي من محبّات ماسك الكافيار أيضاً! تطبّق هذا القناع على شعرها مرّة في الشهر للحدّ من تقصّفه، منعه من البهتان والمحافظة على صحّة الخصلات من الجذور. إضافة إلى ذلك، فهذا المكوّن هو سرّ لماعية شعرها بحسب ما ذكرت في إحدى الصحف التركية.

أسرار رشاقة الممثلة التركية فهرية إفجان:

- تتجنّب فهرية إفجان المأكولات المشبّعة بالدهون والمعجّنات لتحافظ على رشاقتها وعدم اكتسابها للوزن.

- طبق السمك هو من أفضل الأطباق التي تتناولها باستمرار، إذ يزوّدها بالعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمها كما أنّه يشعرها بالشبع.