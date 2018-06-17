قرقاش: عملية الحديدة ستقصر أمد الحرب وتعيد الحوثيين إلى التفاوض

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن التحالف العربي مستمر بعملية الحديدة؛ لإجبار الحوثيين على الانسحاب من المدينة الإستراتيجية، بما يعجّل بحل الأزمة اليمنية عبر العودة للتفاوض.





وأوضح قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر أنه التقى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في الإمارات، لإطلاعهم على تطورات العملية التي تقوم بها قوات التحالف العربي في مدينة الحديدة ضد جماعة الحوثي.





وأشار إلى أن العملية جاءت لمساعدة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتين غريفيث، في مهمته الصعبة لإقناع الحوثيين بالانسحاب غير المشروط من الحديدة.





وأضاف “نمر حاليًا بنقطة تحول حاسمة، لأن استمرار الحوثيين بالسيطرة على الحديدة يعقد مسار الحل السياسي، ونحن نؤكد أن تحرير المدينة سيجبر الحوثببن على العودة إلى طاولة المفاوضات”.





وأشار الوزير الإماراتي إلى أن “أهالي الحديدة لا يريدون أن يحكمهم متطرفون مدعومون من إيران، بل يريدون أن يكونوا أحرارًا، ونحن وهم مصممون على تحرير المدينة، لأن ذلك سيقلص أمد الحرب”.





وختم تغريداته بالقول: ” لقد أظهر التحالف قدرًا غير عادي من ضبط النفس في عملياته، وسنواصل التركيز على هدفين رئيسيين: حماية تدفق المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين”.





وتواصل قوات التحالف العربي التقدم داخل مدينة الحديدة، بجانب القوات اليمنية المشتركة، بهدف إنهاء سيطرة الحوثيين على المدينة الإستراتيجية.



