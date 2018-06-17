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بالأرقام.. قطار البرازيل يفشل في عبور سويسرا

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:17 م
بالأرقام.. قطار البرازيل يفشل في عبور سويسرا
البرازيل وسويسرا
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مني العوضي
 

تمكن منتخب سويسرا في خطف نقطة ثمينة من المنتخب البرازيلي من خلال التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك ضمن منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم 2018.

 

تقدم منتخب البرازيل في الشوط الأول بهدف سجله فيليب كوتينيو من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة (20) ثم تعادل المنتخب السويسري عن طريق ستيفن زوبير بضربة رأسية في الدقيقة (53).

 

وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" أرقام وإحصائيات مباراة البرازيل وسويسرا وطريقة لعب المنتخبين خلال اللقاء:

 

منتخب البرازيل:

لعب المنتخب البرازيلي بطريقة "تيتي" المفضلة (4-3-3) معتمدًا على انطلاقات الثلاثي الأمامي نيمار وويليان وخيسوس، وكانت محاولات السيليساو على مرمى المنافس أكثر بـ 20 محاولة كما استحوذوا على الكرة وأضاعوا العديد من الفرص.

 

منتخب سويسرا:

ظل دفاع منتخب سويسرا صامدا أمام الهجوم البرازيلي الشرس طوال المباراة بالإضافة لتألق الحارس يان سومر، ولعب المدرب السويسري المباراة بطريقة (4-2-3-1)، ومحاولاتهم على مرمى أليسون بيكر كانت قليلة.

 

إحصائيات المباراة:

- امتلك منتخب البرازيل الكرة بنسبة 53% مقابل 47% للمنافس

- دقة التمرير كانت في صالح السامبا بنسبة 86% (440 تمريرة ناجحة)، في مقابل 81% (338 تمريرة ناجحة).

- شهدت المباراة 20 تسديدة للبرازيل مقابل 6 تسديدات للخصم.

- سدد لاعبو البرازيل على مرمى سويسرا 4 تسديدات مقابل 2 للمنافس.

 

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