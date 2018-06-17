تعرف على مواصفات وأسعار "كيا سبورتاج 2019" في مصر

أعلنت الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT" وكيل علامة كيا الكورية في مصر، عن طرح الطراز الجديد من "سبورتاج" موديل 2019.





وتنتمي كيا سبورتاج إلى فئة السيارات الـSUV متعددة الاستخدامات، وتتوفر بخمس فئات، أربعة منها تعمل بنظام الدفع الثنائي "جر أمامي"، أما الفئة الخامسة الأعلى رباعية الدفع.





وزود الصانع الكوري أيقونته العائلية بنوعين من المحركات، الأول GDI سعة 1.6 لتر بقوة 140 حصان، والثاني T-GDI بقوة 177حصان، وناقل الحركة ستيبترونيك من 6 سرعات للفئة الأدنى و7 سرعات للفئة الهاي لاين.





وأحاطت كيا ركاب سبورتاج بـ6 وسائد هوائية للحماية من مخاطر الحوادث، بالإضافة إلي نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.





كيا أوقفت سيارتها الجديدة على إطارات رياضية عريضة مقاس 17 بوصة، و19 لأعلي فئة، ودعمتها بنظام تنبيه ضد السرقة ونظام إيموبليزر ضد السرقة ومصابيح ضباب أمامية وخلفية.





وعن التقنيات التكنولوجية فهي متعددة، أبرزها تكييف هواء أوتوماتيكي وشاشة عرض للبيانات مقاس 7 بوصة، ومشغل صوتي بمدخل AUX و USB وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.



