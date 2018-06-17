ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أبرز وأهم أخبار اليوم الأحد 17/6/2018 في محافظة القليوبية

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:12 م
أبرز وأهم أخبار اليوم الأحد 17/6/2018 في محافظة القليوبية
طباعة
محمد نبيل
 
شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها تشييع أهالي قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، في جنازة مهيبة، جثمان الشيخ مصطفى راغب، أحد أشهر محفظي القرآن بالقرية والذي توفي عن عمر يناهز ٢٨عاما اثر إصابته بأزمة قلبية فور وصوله المستشفي.

كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم على حريق بمزرعة بقرية المنزلة بمدينة طوخ، مما أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية.

وتابع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمجمع المواقف بمدن بنها وطوخ وشبرا الخيمة، للتأكد من مدى انضباط حركة نقل الركاب، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وإعلان تعريفة الركاب بالموقف العمومي، وتشديد الرقابة، وضبط أي مخالفات من السائقين، على كافة الخطوط طبقا لتعريفة الركوب المقررة بعد تحريك أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعى، أمس السبت، والتأكيد على وضع ملصقات التعريفة الجديدة على السيارات، واللوحات الإرشادية، داخل المواقف.
المزيد عن: مواقف سيارات الأجرة تعريفة جديدة للمواصلات تحريك اسعار البترول اسعار المواد البترولية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
0
x
14:00
1
صربيا
ألمانيا
0
x
17:00
1
المكسيك
البرازيل
1
x
20:00
0
سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 11:50:00 PM