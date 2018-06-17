أبرز وأهم أخبار اليوم الأحد 17/6/2018 في محافظة القليوبية

شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها تشييع أهالي قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، في جنازة مهيبة، جثمان الشيخ مصطفى راغب، أحد أشهر محفظي القرآن بالقرية والذي توفي عن عمر يناهز ٢٨عاما اثر إصابته بأزمة قلبية فور وصوله المستشفي.





كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم على حريق بمزرعة بقرية المنزلة بمدينة طوخ، مما أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية.



