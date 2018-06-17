أبرز وأهم أخبار اليوم الأحد 17/6/2018 في محافظة القليوبية
الأحد 17/يونيو/2018 - 11:12 م
محمد نبيل
شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها تشييع أهالي قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، في جنازة مهيبة، جثمان الشيخ مصطفى راغب، أحد أشهر محفظي القرآن بالقرية والذي توفي عن عمر يناهز ٢٨عاما اثر إصابته بأزمة قلبية فور وصوله المستشفي.
كما سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم على حريق بمزرعة بقرية المنزلة بمدينة طوخ، مما أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية.
وتابع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمجمع المواقف بمدن بنها وطوخ وشبرا الخيمة، للتأكد من مدى انضباط حركة نقل الركاب، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة للمواصلات، وإعلان تعريفة الركاب بالموقف العمومي، وتشديد الرقابة، وضبط أي مخالفات من السائقين، على كافة الخطوط طبقا لتعريفة الركوب المقررة بعد تحريك أسعار المواد البترولية والغاز الطبيعى، أمس السبت، والتأكيد على وضع ملصقات التعريفة الجديدة على السيارات، واللوحات الإرشادية، داخل المواقف.