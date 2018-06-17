عصام الحضري: لا أنشغل بالألقاب الفردية والتأهل لدور الـ16 الأهم بالنسبة لي

كشف عصام الحضري حارس مرمي التعاون السعودي ومنتخب مصر أنه لا يفكر في تحقيق أي ألقاب فردية ببطولة كأس العالم، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة له حاليًا تأهل منتخب مصر لدور الـ16 بالمونديال.





وقال "الحضري" في تصريحات نقلتها فضائية "دي إم سي": "لا أفكر في الأرقام والألقاب الفردية والأهم بالنسبة لي تأهل منتخب مصر لدور الـ16 بالبطولة وأن تعود مصر لمكانتها الطبيعية وتنال احترام العالم،لأن مصلحة بلدي أهم من أي انجازات فردية".



