عصام الحضري: لا أنشغل بالألقاب الفردية والتأهل لدور الـ16 الأهم بالنسبة لي
كشف عصام الحضري حارس مرمي التعاون السعودي ومنتخب مصر أنه لا يفكر في تحقيق أي ألقاب فردية ببطولة كأس العالم، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة له حاليًا تأهل منتخب مصر لدور الـ16 بالمونديال.
وقال "الحضري" في تصريحات نقلتها فضائية "دي إم سي": "لا أفكر في الأرقام والألقاب الفردية والأهم بالنسبة لي تأهل منتخب مصر لدور الـ16 بالبطولة وأن تعود مصر لمكانتها الطبيعية وتنال احترام العالم،لأن مصلحة بلدي أهم من أي انجازات فردية".
وأضاف: "طلبت من اللاعبين اغلاق صفحة مباراة أوروجواي والتركيز في المباراتين المتبقيتين، وقلت لهم يجب أن نخوض مباراة روسيا بروح قتالية عالية بشكل أكبر مما كنا عليه في لقاء أوروجواي من أجل تحقيق الفوز".
وعن عدم مشاركته في التشكيل الأساسي قال: "لا أنشغل بكلام الناس، بالتأكيد الجميع يتمني المشاركة مع منتخب مصر بكأس العالم، ولكننا اسرة واحدة والعلاقة طيبة بين جميع اللاعبين، والجميع يجتهد في التدريبات وقرار المشاركة في النهاية يرجع للجهاز الفني ويجب علينا أن نحترمه، وأنا أحرص دائمًا علي دعم ومساندة زملائي".
وعن غياب "صلاح" في لقاء أوروجواي قال: "قائمة منتخب مصر تضم 23 لاعبًا وأي لاعب يغيب يؤثر علي أداء الفريق وليس محمد صلاح فقط".
وأضاف: " الجميع كان حزين لغياب صلاح عن لقاء أوروجواي بالتأكيد مشاركته كانت ستمنح منتخب مصر إضافة قوية، ولكنه أصبح جاهز الآن ونتمني مشاركته في لقاء روسيا".
وأتم: "مش مهم مين يشارك مع منتخب مصر ولكن الأهم أن من يشارك يكون علي قدر المسؤولية ويؤدي الدور المطلوب منه بالشكل الأمثل".