منتخب البرازيل يحقق أسوأ سلسلة نتائج له في المونديال

تعادل منتخب البرازيل أمام المنتخب السويسري بهدف لكل منهما؛ خلال المباراة الافتتاحية من المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم 2018.





بهذه النتيجة؛ يفشل منتخب السيليساو في الفوز بأخر ثلاثة مباريات لعبها في كأس العالم حيثُ خسر مباراتين أمام ألمانيا وهولندا وتعادل مع سويسرا.



