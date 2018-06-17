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منتخب البرازيل يحقق أسوأ سلسلة نتائج له في المونديال

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:07 م
منتخب البرازيل يحقق أسوأ سلسلة نتائج له في المونديال
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منى العوضي
 

تعادل منتخب البرازيل أمام المنتخب السويسري بهدف لكل منهما؛ خلال المباراة الافتتاحية من المجموعة الخامسة من بطولة كأس العالم 2018.


بهذه النتيجة؛ يفشل منتخب السيليساو في الفوز بأخر ثلاثة مباريات لعبها في كأس العالم حيثُ خسر مباراتين أمام ألمانيا وهولندا وتعادل مع سويسرا.


وتعتبر هذه أسوأ سلسلة له منذ 1978 عندما أمضى 4 مباريات متتالية دون تحقيق أي فوز في المنافسة.


يقع منتخب البرازيل في المجموعة الخامسة بمونديال روسيا بجانب منتخبات؛ سويسرا وكوستاريكا وصربيا.

المزيد عن: مونديال روسي كأس العالم 2018 سويسرا البرازيل
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