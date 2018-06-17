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نتنياهو يكشف تفاصيل محادثاته مع "بوتين وبومبيو".. ويهدد بالتحرك ضد سوريا

الأحد 17/يونيو/2018 - 11:07 م
نتنياهو يكشف تفاصيل محادثاته مع بوتين وبومبيو.. ويهدد بالتحرك ضد سوريا
بنيامين نتنياهو- رئيس الوزراء الإسرائيلي
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خاطر عبادة
 

طالب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم من إيران بالانسحاب من سوريا بالكامل، أو مواجهة التحرّك الإسرائيلى سواء على الحدود أو فى العمق السورى.


وخلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلى الأحد، أشار نتنياهو إلى المحادثات التى عقدها مع كلّ من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، خلال الأيام الماضية، والتى ركزّت جميعها حول سوريا.


وقال "ناقشنا قضايا إقليمية تركّزت على سوريا بشكل خاص"، وأضاف نتنياهو أنّه نقل لكلا الجانبين رغبة إسرائيل فى انسحاب إيران من سوريا بالكامل، ومهدداً بالتحرك ضد سوريا فى حضور إيران سواء على الحدود أو داخل العمق السورى، وفقاً لشبكة "هسبان تى فى" الإيرانية.

 

المزيد عن: نتنياهو عالم سوريا اخبار إيران إسرائيل
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