تعرف على السعداء والتعساء بعد تحويل نادي الأسيوطي للأهرام



وتبيانت ردود الأفعال حول السعداء والتعساء بتحويل نادي الأسيوطي إلى الأهرام في الفترة القادمة.



4 تعساء



الأهلي والزمالك



أول التسعاء من ظهور نادي الأهرام إلى النور هما القطبين الأهلي والزمالك بسبب الأسعار الباهظة التي سيشهدها سوق الانتقالات الكروية المصرية خاصة بعد اشتعله بصفقة صلاح محسن الذي وصلت إلي 42 مليون والذي انتقل من إنبي إلى الأهلي بفضل رئيس النادي الأحمر الشرفي السابق.



وظهرت مؤشرات ارتفاع أسعار الصفقات من الأن حيث تم بيع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق المصري البورسعيدي إلى نادي الأهرام مقابل مليون ونصف دولار بعد صراع مع الأهلي والزمالك في وقت سابق، ويقال أيضاً أن محمد مجدي "إفشة" لاعب إنبي في الطريق للأهرام بمبلغ خرافي.





سامي الشيشيني



بلاشك أن الجهاز الفني لفريق الأسيوطي سابقاً والأهرام حالياً من أبرز التعساء حيث لم يتسلم المهمة بشكل رسمي خلفاً للمدرب السابق على ماهر الذي رحل لتدريب سموحة في الموسم المقبل.



فريق الأسيوطي



ومن التسعاء أيضاً هم لاعبي فريق الأسيوطي سابقاً حيث سيتم تصفية أكبر عدد منهم بفضل مجلس الإدارة الجديد وشراء صفقات من العيار الثقيل في الموسم المقبل مما يعني رحيل نصف لاعبي الفريق الحاليين.



الأندية الجماهيرية



من أشد التعساء الأندية الجماهيرية التي لن تستطيع مجاراة أسعار السوق المبالغ وتدعيم نفسها في الصفقات وبالتالي سيتم الاعتماد على مجموعة لاعبين بعينهم مع تدعيمات الصف الثاني من دوري الدرجة الثانية وغيرهم.

كم سيكون نجوم هذه الأندية مطمع للفرق الأكثر مالاً والتي تجيد خطف اللاعبين بعروض وهمية ظهرت مؤخراً بسوق انتقالات اللاعبين المصريين.





4 سعداء



أندية الشركات



ومن أشد السعداء من ظهور نادي الأهرام أندية الشركات والتي ستجد الأمر فرصة قوية لبيع نجومهم أعلى سعر وليس للأهلي أو الزمالك كما كانت العادة في السنوات الماضية.



وبلاشك أن المنافسة في سوق الانتقالات بين اللاعبين ليس في صالح القطبين الأهلي والزمالك خاصة أن صفقة صلاح محسن لاعب إنبي السابق أثار الجدل بين الناديين ومن قبلها صفقة محمد عنتر لاعب الأسيوطي.



مطاريد الأهلي والزمالك



من السعداء أيضاً مطاريد الأهلي والزمالك حيث سيضطر الفريقين إلى التخلص من 9 لاعبين دفعة واحدة بعد تطبيق قرار اتحاد الكرة بقيد 25 لاعباً فقط.



وفي حالة الاستغناء عن أي لاعب مميز سواء من الأهلي والزمالك سيكون مطمع لنادي الأهرام الجديد الذي يسعى لضم أكبر مجموعة مميزة من مطاريد الأهلي والزمالك.







حسام البدري



يعتبر المدير الفني لفريق الأهلي سابقاً من أبرز السعداء حيث دخل ضمن الترشحيات لتولي تدريب فريق الأهرام في الموسم المقبل بعد توجيه الشكر إلى الشيشيني والجهاز الفني بالكامل بعد بيعه رسمياً.





الناشئين والشباب



من السعداء أيضاً قاعدة الشباب والناشئين الكبيرة في مصر حيث سيكون اللاعبين المميزين مثل الصاعدين أحمد بيكهام وأحمد ريان كريم العراقي وغيرهم محط أنظار نادي الأهرام لاستقطاب أكبر عدد منهم.

شهدت الساعات الماضية تحول جديد على مسيرة نادي الأسيوطي وتحويل اسمه إلى الأهرام فضلاً عن بيعه إلى مالك جديد غير محمود الأسيوطي رئيس مجلس إدارة النادي الحالي.