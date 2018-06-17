مرشح معتقل للرئاسة التركية يظهر في التلفزيون لأول مرة منذ 20 شهرًا‎ (فيديو)

ظهر صلاح الدين دمرداش مرشح المعارضة التركية الموالية للأكراد في انتخابات الرئاسة والمسجون حاليًا على شاشات التلفزيون اليوم الأحد، لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف العام حيث ألقى كلمة في إطار حملته قبل الانتخابات التي تجرى الأسبوع المقبل.





وكان حزب الشعوب الديمقراطي اختار الشهر الماضي صلاح الدين دمرداش مسجون منذ نحو 20 شهرًا بتهم أمنية وقد يواجه حكمًا بالسجن يصل إلى 142 عامًا في حال إدانته مرشحًا رئاسيًا له.





واضطر دمرداش وهو واحد من أبرز الساسة في تركيا إلى إدارة حملته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي من زنزانته في مدينة أدرنة شمال غرب البلاد في حين تشبعت وسائل الإعلام التركية بتغطية للرئيس طيب أردوغان ووزرائه.





وفي كلمة بثتها محطة “تي.آر.تي” الحكومية لمدة عشر دقائق وهو حق له بموجب قانون الانتخابات قال دمرداش إن التصويت لصالح أردوغان وحزبه العدالة والتنمية سيعني وضع مصير البلاد “بين شفتي رجل واحد”.





وقال دمرداش “السبب الوحيد في أنني ما زلت هنا هو أن حزب العدالة والتنمية مرعوب مني.. يعتقدون أن من الشجاعة تقييدي هنا والذهاب من مكان إلى مكان لنشر الاتهامات ضدي”.





وأضاف “إنهم ينتهكون الدستور علانية بالإعلان بأنني مذنب رغم عدم وجود حكم بالإدانة ضدي ويحاولون توجيه الرأي العام من خلال تضليلهم”.





وستمثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة الأحد المثبل إيذانا بالتحول إلى نظام رئاسي تنفيذي قوي وهو ما تمت الموافقة عليه بفارق ضئيل في استفتاء العام الماضي.





وفي انتخابات سابقة فاز دمرداش بأصوات خارج نطاق دائرته الكردية الرئيسة ومن المرجح بشكل كبير أن يحصل على الدعم الكافي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة مما يعزز احتمالات دخول حزبه إلى البرلمان.





وقام حزب الشعوب الديمقراطي بعرض كلمته في ميدان باكيركوي في إسطنبول حيث تجمع المئات من أنصاره لمشاهدته.

وقال دمرداش وسط هتافات وتلويح بالأعلام “يجب ألا يكون لديكم أي شك في أنه ستتم تبرئتي أمام القانون بأسرع ما يمكن، ما دامت السلطات القضائية تتبع سيادة القانون وليس توقعات الحكومة”.











