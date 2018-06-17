"حرب كرموز" يخطف الأضواء في الإسكندرية.. وزحام على السينمات في ثالث أيام العيد (صور)





زحام شديد شهدته سينمات دور العرض بشارع صفية زغلول بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، وتزامنًا مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لمشاهدة فيلم "حرب كرموز" للفنان أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.





وقد تسبب الزحام الشديد بمحيط دور العرض السينمائي في إرباك الحركة المرورية، وسط إنتشار لرجال المرور لتسيير حركة المرور، وتحويل مسار السيارات الى شوارع بديلة.





وقد جاء فيلم "حرب كرموز" في المرتبة الأولى من حيث الإقبال على أفلام العيد، وهو للفنان أمير كرارة وغادة عبد الرازق والذي يظهر فيه أحمد السقا كضيف شرف، ويليه فيلم ليلة هنا وسرور للفنان محمد عادل إمام.



