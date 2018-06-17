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"أبو" يتحدث عن تفاصيل كتابة أغنية "3 دقات"

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:49 م
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مريم الشريف
 
أكد الفنان "أبو"، أنه قام بتلحين "3 دقات" في البحر، مشيرا إلى أنه تقابل مع السيناريست تامر حبيب، وحكى له عن فكرة الأغنية.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "هنا العاصمة" على قناة CBC، قائلا: "جلست مع حبيب واستمرينا في كتابة الأغنية 6 ساعات، واقترحت وجود يسرا في الأغنية لانها بالنسبة لي مصر الحلوة، ووافقت والمهندس نجيب ساويرس كان دينامو الأغنية، وقمنا بتصويرها في الجونة".
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