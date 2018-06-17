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ألمانيا ترسخ عقدة عمرها 44 عاما بعد خسارة المكسيك

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:43 م
ألمانيا ترسخ عقدة عمرها 44 عاما بعد خسارة المكسيك
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أحمد عصام
 

رسخ منتخب ألمانيا، عقدة عمرها 44 عاما بعد خساراته من منتخب المكسيك، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم.


ولم تنجح ألمانيا في تحويل تأخرها بهدف إلي الفوز، في أي مباراة منذ مواجهة السويد في مونديال 1974، والتي انتهت بنتيجة 4-2 للمانشافت.


ويعد المنتخب الألماني هو أول منتخب أوروبي يخسر مباراة في كأس العالم 2018، حيث شهدت البطولة تفوق لمنتخبات أوروبا بشكل كبير علي جميع المنتخبات.


ويتواجد المانشافت في المجموعة السادسة، بجانب منتخبات كوريا الجنوبية، والسويد، والمكسيك، حيث يحتاج للانتصار في المباراتين القادمتين للتأهل لدور ال16 من المونديال.

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