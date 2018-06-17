ألمانيا ترسخ عقدة عمرها 44 عاما بعد خسارة المكسيك

رسخ منتخب ألمانيا، عقدة عمرها 44 عاما بعد خساراته من منتخب المكسيك، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم.





ولم تنجح ألمانيا في تحويل تأخرها بهدف إلي الفوز، في أي مباراة منذ مواجهة السويد في مونديال 1974، والتي انتهت بنتيجة 4-2 للمانشافت.



