رئيس حماية المستهلك للمواطنين: محدش يدفع أكتر من التعريفة المحددة (فيديو)
الأحد 17/يونيو/2018 - 10:43 م
داليا الحسين
قال الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يجري جولات تفقدية على المواقف ومحطات الوقود للتأكد من عدم استغلال البعض لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف "عبدالمعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "أون لايف"، مساء الإثنين، أن الأسعار وتعريفة الركوب محددة، ولن يدفع أحد أكثر من التعريفة، لافتا إلى أنه تم ضبط أحد أصحاب محطات البنزين يقوم بحجب البنزين عن السوق، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
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