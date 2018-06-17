رئيس حماية المستهلك للمواطنين: محدش يدفع أكتر من التعريفة المحددة (فيديو)

قال الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه يجري جولات تفقدية على المواقف ومحطات الوقود للتأكد من عدم استغلال البعض لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.



