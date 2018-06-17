هكذا ودع نجوم الفن الموسيقار خالد البكري (صور)

بكلمات مؤثرة ودع قطاع عريض من الوسط الفني الملحن الشاب خالد البكري، الذي توفي إثر حادث على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، بعد أن توقف وترجل من سيارته الخاصة لإطعام وإشراب كلبًا إلا أنه كان مسعورًا، محاولًا الهرب منه إلا أن سيارة استصدمت بالملحن اسقطته فورًا أمام ابنائه الذين كانوا بالسيارة في انتظاره.

غدره الموت في أول أيام عيد الفطر

فكان الفنان راغب علامة أبرز من ودع الملحن خالد البكري، قائلًا: " بعد أن أسعد الناس بألحانه الرائعة وشخصيته المحبوبة وقلبه الطيب رحل عن هذه الدنيا الملحن الكبير خالد البكري ! رحل في عز شبابه، رحل ملحن نسيني الدنيا والحب الكبير .. غدره الموت في أول أيام عيد الفطر بعد أن اتم صيام شهر رمضان المبارك، رحمك الله يا صديقي، إنا لله وإنا اليه راجعون".



رفيق نجاحاتي يغيب عنا إلى الأبد

أما عن الفنان صابر الرباعي، فبدا الحزن في كلماته مؤثرًا، قائلًا: "ماذا عساني أقول ، جفت كلماتي على لساني ولم أعد أقدر حتى على التعبير، أخي وصديقي ورفيق نجاحاتي يغيب عنا إلى الأبد في يوم عيد !! لا مرد لقضاء الله إنا لله و إنا إليه راجعون ، أعزي نفسي و الساحة العربية في فقدانك، رحمك الله وأسكنك فراديس جنانه".



صدمة وخسارة كبيرة

كما وودعت الفنانة سميرة سعيد، الملحن خالد البكري قائلة: "وفاة الملحن الشاب خالد البكري.. صدمة وخسارة كبيرة.. ربنا يصبر أهله وأسرته.. الدوام لله".



روحك معنا دائمًا

فيما ودع خضير علامة، شقيق ومدير أعمال الفنان راغب علامة، الملحن خالد البكري قائلًا: " الله يرحمك خالد البكري، الفنان والطيب القلب، رحلت بعد ما عايدتنا كلنا برسائلك النصية، الجنة إن شاء الله، وروحك معنا دائمًا".



اتحدى العالم

واستعان الفنان أحمد جمال بأبرز الأغاني التي لحنها الملحن خالد البكري، قائلًا: "الملحن خالد البكري في ذمة الله، ربنا يرحمه ويغفرله ويصبر أهله ذويه، أشهر ألحانه "اتحدى العالم - أجمل نساء الدنيا - نسيني الدنيا".



حسن الخاتمة

ومن جانبه، ودع المنشد مصطفى عاطف، قائلًا: "الملحن خالد البكري توفي عندما قرّر أنّ يتوقّف في الطّريق عندما رأى كلباً على الجانب، واستشعر أنّه يحتاج لماء وطعام، ترك ولديه الصغيرين في السيّارة ونزل بالماء ليسقيه، وانتهت حياته بحادث مروري.. اللهم ارحمه وارزقنا حسن الخاتمة".



ألحانًا لم تولد

فيما نعت المخرجة والكاتبة فرح شيّا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": :كم محزن غياب ملحن فترحل معه ألحانًا لم تولد بعد وننحرم نحن من سماعها... خالد بكري أتمنى أن يكون هنالك مكان أنتم الملحنين تجتمعون وتطربون فيه بكل المقامات العليا.. رحمك الله".



خسارة كبيرة للموسيقى المصرية والعربية

أما عن شيما هلالي فغردت، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " الله يرحم الملحن المصري خالد البكري، خبر حزين للغاية في ايام العيد، ربنا يصبر أسرته واحبابه، وخسارة كبيرة للموسيقى المصرية والعربية".

