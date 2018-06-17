بسبب حارس منتخب مصر.. الفيفا يرفع شعار شركة الخمور من جائزة أفضل لاعب

قرر الاتحاد الدولي والشركة الراعية للجائزة إزالة صورة شعار شركة الخمور من على الجائزة إذا ما كان اللاعب الأفضل مسلما.

وتسببب رفض محمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا الوطني لتسلم جائزة رجل المباراة بعد لقاء أوروجواي لأنها مقدمة من شركة خمور في تغيير البروتوكول الخاص بتسليم الجائزة للاعبين.





ودافع هيرفينج لوزانو لاعب المكسيك وصاحب هدف منتخب بلاده في ألمانيا عن الشناوي بعدما فاز بلقب رجل المباراة، وتم توجيه سؤال له عقب اللقاء:"هل ستتسلم الجائزة أم سترفض مثل الشناوي حارس مصر"، ليرد قائلا: "الحصول على الجائزة أو رفضها هو قرار شخصي لأي لاعب".





وكان حارس منتخب مصر محمد الشناوى قد رفض استلام جائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر وأوروجواى التى أقيمت يوم الجمعة ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.