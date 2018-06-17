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بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر تعريفة ركوب سيارات الأجرة بالأقصر والدقهلية والقليوبية والمنوفية (إنفوجراف)

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:38 م
بعد زيادة أسعار البنزين.. ننشر تعريفة ركوب سيارات الأجرة بالأقصر والدقهلية والقليوبية والمنوفية (إنفوجراف)
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يحي حلمي
 
نشرت غرفة العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، إنفوجراف لتعريفة الركوب الجديدة  بمحافظات - الأقصر، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، بهدف إعلام المواطنين وإطلاعهم على أسعار تعريفات الركوب الجديدة.

و شدد د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء على تطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة، مشيراً إلى وجود رقابة صارمة على جميع مواقف السيارات بكافة المحافظات، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، سواء أجرة الأقاليم والمحافظات أو تعريفة السرفيس والتاكسي في النقل الداخلي.

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