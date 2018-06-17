ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

التحالف العربي في اليمن يحذر من هجمات محتملة لتنظيم "القاعدة"

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:28 م
التحالف العربي في اليمن يحذر من هجمات محتملة لتنظيم القاعدة
تركي المالكي
طباعة
وكالات
 
حذرت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، جميع النقاط الأمنية في عدد من المحافظات المحررة من هجمات محتملة لتنظيم “القاعدة”.

وقال بيان للتحالف الذي تقوده السعودية إن “على جميع النقاط الأمنية والعسكرية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وشبوه وحضرموت الانتباه وتوخي الحيطة والحذر من هجمات محتملة لتنظيم القاعدة الإرهابي”.

ودعا البيان قادة النقاط الأمنية والجنود إلى “التفتيش الدقيق والتأكد من الأشخاص الذين يشكون في هويتهم، خصوصًا على المداخل الرئيسية للمدن، مع ضرورة حضور الشرطة النسائية في جميع النقاط الأمنية”.

وأشار إلى أنه “على جميع قوات الحزام الأمني التركيز ورفع الجاهزية أثناء فترة العمل في النقاط والمعسكرات لإفشال أي عمل إرهابي للقاعدة”.

وأوضح: “هناك نساء لهن نشاطات مشبوهة، ورجال يتسترون بالعباءة النسائية، قد يتسللون للمحافظات المحررة مستغلين عدم وجود الشرطة النسائية، لذا وجب التنبه وأخذ الحيطة والحذر”.


المزيد عن: تركي المالكي اليمن التحالف العربي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
0
x
14:00
1
صربيا
ألمانيا
0
x
17:00
1
المكسيك
البرازيل
1
x
20:00
0
سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 11:50:04 PM