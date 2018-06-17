التحالف العربي في اليمن يحذر من هجمات محتملة لتنظيم "القاعدة"

حذرت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، جميع النقاط الأمنية في عدد من المحافظات المحررة من هجمات محتملة لتنظيم “القاعدة”.





وقال بيان للتحالف الذي تقوده السعودية إن “على جميع النقاط الأمنية والعسكرية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وشبوه وحضرموت الانتباه وتوخي الحيطة والحذر من هجمات محتملة لتنظيم القاعدة الإرهابي”.





ودعا البيان قادة النقاط الأمنية والجنود إلى “التفتيش الدقيق والتأكد من الأشخاص الذين يشكون في هويتهم، خصوصًا على المداخل الرئيسية للمدن، مع ضرورة حضور الشرطة النسائية في جميع النقاط الأمنية”.





وأشار إلى أنه “على جميع قوات الحزام الأمني التركيز ورفع الجاهزية أثناء فترة العمل في النقاط والمعسكرات لإفشال أي عمل إرهابي للقاعدة”.





وأوضح: “هناك نساء لهن نشاطات مشبوهة، ورجال يتسترون بالعباءة النسائية، قد يتسللون للمحافظات المحررة مستغلين عدم وجود الشرطة النسائية، لذا وجب التنبه وأخذ الحيطة والحذر”.







