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رئيس شعبة المخابز: نتحمل فرق سعر السولار للمخابز وسعر الرغيف المدعم بـ 5 قروش

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:29 م
رئيس شعبة المخابز: نتحمل فرق سعر السولار للمخابز وسعر الرغيف المدعم بـ 5 قروش
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دعاء عبد الحليم
 
قال عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز، إن الوزارة ستتحمل فارق ارتفاع سعر تكلفة السولار لأصحاب المخابز البلدية، بعد رفع أسعار المحروقات، لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين، ليظل سعر الرغيف ثابت بـ 5 قروش للرغيف.


وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، قرارا وزاريا رقم ١٢  لسنة 2018  بشأن تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم  بالمخابز البلدية فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1130 لسنة 2018 باحتساب تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز التى تستخدم وقود "السولار" فى عملية إنتاج الخبز، على أن يظل سعر الخبز المدعم ثابت للمواطن وهو 5 قروش للرغيف.


 
وحصلت "الفجر"، على نسخة من القرار وتضمن قرار الوزير فى المادة الأولى أن تكلفة تصنيع الرغيف المدعم "طرى"  لأصحاب المخابز بـ 16 قرشا على أن تكون  القيمة الإجمالية لتكلفة الرغيف هي 53.6 قرش، وأن تكلفة تصنيع الرغيف "ملدن" لأصحاب المخابز بـ 17.50  قرش والقيمة الإجمالية لتكلفة الرغيف 55.2 قرشا، فى حين أن تكلفة تصنيع الرغيف "مجر" 14.90 قرشا والتكلفة الإجمالية لتكلفة الرغيف هى 53.82 قرش.
رئيس شعبة المخابز: نتحمل فرق سعر السولار للمخابز وسعر الرغيف المدعم بـ 5 قروش
رئيس شعبة المخابز: نتحمل فرق سعر السولار للمخابز وسعر الرغيف المدعم بـ 5 قروش
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