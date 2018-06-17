محمد دياب يعلق على موقف الشناوي من جائزة "رجل المباراة" في روسيا

علق المخرج والسيناريست الشاب محمد دياب على موقف حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم محمد الشناوي من تسلم جائزة رجل المباراة بعد انتهاء مباراة مصر والارجواي ضمن الجولة الاولى في مبارايات كأس العالم في روسيا ٢٠١٨، موضحًا أن الشناوي لديه مطلق الحرية في تسلم الجائزة أو رفضها.





وكتب "دياب" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "محمد الشناوي حارس مرمي مصر رفض استلام جايزه احسن لاعب المقدمه من شركه بادويازر للبيره. التصرف ده لاقي استحسان من ناس و استهجان من آخرين و في الحالتين كان الرأي بناء عن موقف الطرفين من الخمور دينياً. طب نسيبنا من الدين خالص و نحسبها بالتأثير الايجابي و السلبي علي المجتمع. البرازيل منعت بيع الخمور في استادتها بقانون لأنها تسببت في زياده الشجار بين الجماهير و بعضها "و ده حال دول عالم كتير" و لكن جت الفيفا في كأس العالم اللي فات و ارغمت البرازيل انها ترجع بيع الخمور لأن الفيفا متعاقده مع بادويازر علي عقد رعايه. البرازيل فضلت تقاوم طلب الفيفا لآخر وقت و لكن الفيفا كان صارم و اصر علي طلبه. للأسف الفيفا منظمه فاسده و مش فارق معاها غير الفلوس و من ابشع قرارات الفيفا هو قبول عقد رعايه من شركه خمور و بالتالي ترويجها للشباب اللي بيحب الرياضه!!! بعيدا عن رأي الدين دول غربيه كتير بتتعامل مع الخمور زي السجاير ، حريه شخصيه طبعاً و لكن بتتباع بعد سن ١٨ سنه، فهل منطقي اروج اعلانات خمور لجمهور معظمه تحت السن القانوني للشرب!!!!؟ علي فكره ده نقاش عالمي ومش كلامنا عشان مسلمين و مؤكد في النهايه هتتمنع اعلانات الخمور في الانشطه الرياضيه.



