ألمانيا تصطدم بالبرازيل في دور الـ 16 من مونديال روسيا في هذه الحالة

عقب الخسارة المدوية لألمانيا بطل كأس العالم 2014 من المكسيك اليوم، بهدف نظيف في أولى مواجهات الماكينات الألمانية في كأس العالم المقامة حاليًا بروسيا، ارتفعت احتمالية مواجهتها بالبرازيل في دور الستة عشر من كأس العالم.

وإذا استمرت المكسيك على هذا المستوى العالي، وهربت بصدارة المجموعة السادسة فمن المحتمل أن تواجه البرازيل في دور الستة عشر أو من المحتمل أن تحتل البرازيل المركز الثاني في مجموعتها الخامسة لتجنب الصدام بألمانيا في مرحلة خروج المغلوب.





أيضًا ألمانيا لا ترغب في مواجهة البرازيل في الدور ثمن نهائي من كأس العالم وستحاول احتلال صدارة المجموعة مستغلة تعثر المكسيك في أحد مبارياتها المتبقيتين.