مجلس المصري يخطط لبيع نجوم الفريق قبل الرحيل

استقبل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، خبر بيع محمد حمدي نجم الفريق البورسعيدي في حالة من الاستياء حيث ان عملية انتقال اللاعب تمت بدون علمهم الي نادي الاسيوطي مقابل 25مليون جنيه.





وأكد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري للجماهير التي حضرت مران الفريق اليوم أن هناك نية لدى مجلس إدارة النادي لبيع اللاعبيبن الأساسيين للفريق مثلما فعلوا مع محمد حمدي.





وعلم "الفجر الرياضي" من مصادر مقربة من مجلس إدارة النادي المصري هناك نية لبيع احمد شكري، احمد ايمن منصور، احمد جمعة، اسلام عيسي قبل تقديم الاستقالة الجماعية.





وشهد المران هتافات معادية لمجلس إدارة النادي واخري مؤيدة للجهاز الفني بقيادة التؤام ومؤازره له في مواجهة المخطط الذي يدبر للنادي المصري من قبل مجلس حلبية.