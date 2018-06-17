إليكِ رجيم "كلوي كارداشيان" الذي جعلها تفقد 14 كلج بعد الحمل!

إرادة كلوي كارداشيان القوية جعلتها تتّبع رجيم قاسٍ وتلتزم بالذهاب إلى النادي الرياضي، فتغيّر شكلها كثيراً وفاجأت الجميع بخسارتها للكثير من الوزن.





بعد أن حملت نجمة تلفيزيون الواقع كلوي كارداشيان، اكتسبت وزناً إضافياً بطبيعة الحال، فعادت إلى اتّباع دايت يساعدها على خسارة الوزن. كما أنّ مَن يتابع حسابها على إنستجرام يدرك أنها عادت إلى ممارسة التمارين في النادي الرياضي. طبعاً، هذا الأمر عاد بنتائج مذهلة على رشاقة كلوي كارداشيان التي استطاعت أن تخسر 14 كلم بعد أن وضعت طفلتها الأولى "True" منذ شهرين!





أنتِ الآن تتساءلين عن مضمون رجيم " كلوي كارداشيان" الذي لعب دوراً أساسياً، إلى جانب الرياضة، في خسارتها للكثير من الوزن بعد الحمل والولادة. لحسن الحظ أن نجمة تلفيزيون الواقع كشفت عن الدايت الذي تتّبعه بالتفاصيل، فما رأيكِ أن تلقي نظرة عليه في السطور التالية؟





ملاحظة.. لا تتّبعي هذا الدايت أو أي دايت آخر قبل استشارة طبيبكِ





وجبة الفطور قبل ممارسة الرياضة:

- ملعقة كبيرة من المربّى.

- ملعقة كبيرة من زبدة اللوز.





وجبة الفطور بعد ممارسة الرياضة:

- بيضتان مسلوقتان.

- كوب من الشوفان.

- كوب من التوت أو أيّ فاكهة ظازجة.

الوجبة الخفيفة بين الفطور والغداء:

- حبّة فاكهة مع حفنة من اللوز.





وجبة الغداء:

- 120 جرام من صدر الدجاج المشوي.

- نصف كوب من الأرز.

- سلطة خضار من البروكولي، السبانخ، الهليون والشمندر.

الوجبة الخفيفة بين الغداء والعشاء:

- حفنة من اللوز مع كوب من الخضار النيّئة.

وجبة العشاء:

- 200 جرام من السمك المشوي.