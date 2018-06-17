الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بمحاولة "عسكرة" مسيرة العودة

اتهمت اللجنة القانونية بمسيرة العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة، الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة إضفاء الجانب العسكري من خلال “عسكرة” المسيرة السلمية من خلال استهداف المواطنين والتهويل من خسائر الطائرات الورقية.





وأضافت اللجنة في بيان لها مساء اليوم الأحد، أن إسرائيل “تحاول جر المسيرات السلمية إلى الدموية وتقتل الأبرياء العزل بحجة أنهم مقاتلون ويشكلون خطرًا على أمن إسرائيل بعد حملة تهديد وتحريض وتضليل إسرائيلية، واسعة النطاق”.





وأشارت اللجنة أنها “تابعت استخدام عدد من المتظاهرين السلميين للطائرات الورقية، كنوع من أنواع الاحتجاج على جرائم الاحتلال المستمرة وللتعبير عن رأيهم، حيث يرسلون عبرها رسائل للعالم للفت انتباهه لاستمرار معاناتهم”.





وأكدت اللجنة القانونية أنها تملك “الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المميتة، دون أن يشكل أي من المتظاهرين أو أي وسيلة احتجاج استخدموها أي خطر ما على حياة الجنود الإسرائيليين”.