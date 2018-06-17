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رئيس "حماية المستهلك": حذرنا السائقين من استغلال المواطنين

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:33 م
رئيس حماية المستهلك: حذرنا السائقين من استغلال المواطنين
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جهاد جمال
 
قال الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه هناك إجراءات تنسيقية تامة مع كل الأجهزة المعنية، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوبة المقررة. 

وتابع عبدالمعطي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى" مساء الأحد، أنه تم توعية الموطنين بعدم قبول أي زيادة من السائقين، مشيرًا إلى أنه وبصحبة عدد من القيادات الأمنية مروا بكل محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين، لافتًا إلى أنهم حذروا من استغلال المواطنين من قبل السائقين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن أجهزة الرقابة منتشرة في كل الأسواق بالتنسيق مع شعب التجار لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، مستكملًا: نحن نبادر بالانتقال لكل المواقع للتسيق مع الأجهزة المعنية، دون انتظار شكاوى المواطنين. 
المزيد عن: حماية المستهلك تعريفة المواصلات استغلال المواطنين أخبار مصر
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