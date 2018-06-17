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محمد محمود عبدالعزيز عن "قفزة رحيم": "ياسر غاويها من أيام ظل الرئيس"

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:31 م
محمد محمود عبدالعزيز عن قفزة رحيم: ياسر غاويها من أيام ظل الرئيس
محمد محمود عبدالعزيز
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مريم الشريف
 
عبرت الإعلامية لميس الحديدي عن استغرابها من القفزة التي قام بها الفنان ياسر جلال، في مسلسل "رحيم" قائلة: "مخفتوش تفقدوا البطل في القفزة الصعبة دي"، وعلق المنتج محمد محمود عبدالعزيز قائلا: "ياسر جلال غاوى كدة من مسلسله السابق ظل الرئيس".

ومن جانبه علق المنتج ريمون مقار، خلال لقائه في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "CBC"، قائلا: "قولت لياسر مينفعش يعمل النطة دي، لأنها خطيرة ولازم حد محترف يعملها، وياسر عملها وطلب منهم إخفاء الموضوع عني".
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