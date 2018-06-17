محمد محمود عبدالعزيز عن "قفزة رحيم": "ياسر غاويها من أيام ظل الرئيس"
الأحد 17/يونيو/2018 - 09:31 م
مريم الشريف
عبرت الإعلامية لميس الحديدي عن استغرابها من القفزة التي قام بها الفنان ياسر جلال، في مسلسل "رحيم" قائلة: "مخفتوش تفقدوا البطل في القفزة الصعبة دي"، وعلق المنتج محمد محمود عبدالعزيز قائلا: "ياسر جلال غاوى كدة من مسلسله السابق ظل الرئيس".
ومن جانبه علق المنتج ريمون مقار، خلال لقائه في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "CBC"، قائلا: "قولت لياسر مينفعش يعمل النطة دي، لأنها خطيرة ولازم حد محترف يعملها، وياسر عملها وطلب منهم إخفاء الموضوع عني".
ومن جانبه علق المنتج ريمون مقار، خلال لقائه في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "CBC"، قائلا: "قولت لياسر مينفعش يعمل النطة دي، لأنها خطيرة ولازم حد محترف يعملها، وياسر عملها وطلب منهم إخفاء الموضوع عني".