حوار| محمد صلاح لاعب الاسماعيلي: هكذا بدأ مشواري مع الدروايش وهذه كواليس فترة روسيا





بالانتقال للفترة التي قضيتها في روسيا.. حدثنا عن كواليس تلك الفترة؟



فيما يتعلق برحتلي الي روسيا أحب أن أوضح أن كرة القدم هناك ليست كما كنت أتوقع تماماً كما أن الجو لا يساعد علي الاطلاق علي لعب الكرة بالاضافة الي طقوسهم الغريبة وعلي الرغم من العروض التي جاءتني من أكثر من دولة الا أني قررت العودة لبيتي من جديد.



لماذا قررت العودة بدلاً من إكمال مشوارك مع المستديرة في سماء الخارج؟



اخترتُ العودة لأني أعلم يقيناً أنني بقميص النادي الاسماعيلي سأظهر بأداء جيد للغاية.. حادثني حينها الكابتن سيد بازوكة والعديد من أعضاء مجلس الادارة فآثرتُ العودة وارتداء القميص الذي يعني لي الكثير ومنذ مولدي وأنا لا أري سواه.



من من اللاعبين تتمني اللعب بجوارهم؟



الكابتن حسني عبد ربه وبشكل عام مثلي الاعلي في المستديرة هو تشابى الونسو.



ماذا عن خطوتك التالية؟



أنا منتبه للغاية مع فريقي وتركيزي الكامل معه وتفكيري كله ينصب حول دخولي للفريق الاول في أقرب وقت وأن أكون عند حسن ظن جمهور الاسماعيلى خاصةً أن عقدي يمتد لأربعة سنوات قادمة.



بالعودة لحالة الاسماعيلي في الدوري الموسم الماضي .. ما تقييمك لتجربة الكابتن أبو طالب العيسوي؟



أري أن الفريق الان عليه أن يحارب دون أن يلتفت لباقي الفرق ونتائجها والكابتن أبو طالب هو مدرب قدير لم تبتسم له الظروف وأتمني له التوفيق.



ماذا تقول لجماهير الفريق؟



أطمئنهم أن القادم أفضل وأشكرهم علي موقفهم بعد معرفتهم بعودتي من روسيا وأتمني دائماً أن أكون عند حسن ظنهم.



ختاماً.. ما هي طموحاتك الشخصية؟



أن أقدم كل ما أملك لأجل بيتي وناديّ وأن أسير علي النهج ذاته الذي سلكه محمد صلاح نجم ليفربول.

دخلت الاختبارات بعمر السابعة وكانت البداية التي أسعدني فيها حظي الحسن وتمرنت مع العديد من المدربين الذين استفدتُ منهم للغاية كالكابتن عسقلانى و الكابتن أيمن خليل والكابتن عمرو فهيم و الكابتن وليد مهدى والكابتن احمد الجمل ولا أريد بالفعل أن يسقط عني سهواً أحد الاسماء.