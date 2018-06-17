روجينا تنعي ماهر عصام بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة روجينا، الفنان الراحل ماهر عصام والذي وافته المنية أمس السبت بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.





وكتبت "روجينا" عبر موقع "فيسوك": "مشيت خلاص ياماهر.. رحت عند اللى احن عليك من الدنيا وكل اللى فيها ياعريس مادخلش دنيا.. ربنا يرحمك يا أطيب خلق ربنا.. الله يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنه

اسالكم الدعاء بالرحمه والمغفره".





كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.