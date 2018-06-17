ايفرا يدافع عن بوجبا

دافع إيفرا نجم فرنسا ومانشستر يونايتد السابق عن بول بوجبا نجم الديوك الفرنسية، بسبب الانتقادات التي توجه له في الآونة الأخيرة بسبب تراجع مستواه.

وقال إيفرا في تصريحات صحفية: "التوقعات مرتفعة جداً عند بوجبا، ربما هذه المشكلة وحينما تشاهد أرقامه وهو كلاعب ليوفينتوس واليونايتد، فهو الآن أفضل".

وأضاف: "الحديث عنه صار أكبر، حينما تبدأ المباراة فالإنتقادات تنهال عليه بسبب شعره وشكله ولكنهم لا يتحدثون عن كرة القدم".

واختتم ايفرا تصريحاته قائلاً: "الناس يتحدثون عن شعره وشكله وليس عن مستواه".