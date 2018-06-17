وزير المالية: الشهر المقبل مصر تتسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى بقمية2 مليار دولار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولى الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، من قرض الـ12 مليار دولار لمصر، خلال الشهر المقبل، يوليو 2018





وأضاف أنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 8 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر الاقتصادى فى مايو الماضى.









وأكد ، وزير المالية، فى تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يقوم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى اجتماعه المقبل ببحث صرف الـ2 مليار دولار لمصر، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بتقدم ثابت، وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى، ومؤسات التصنيف الائتمانى.





ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.



