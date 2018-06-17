ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير المالية: الشهر المقبل مصر تتسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى بقمية2 مليار دولار

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:10 م
وزير المالية: الشهر المقبل مصر تتسلم الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى بقمية2 مليار دولار
طباعة
 

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولى الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، من قرض الـ12 مليار دولار لمصر، خلال الشهر المقبل، يوليو 2018


وأضاف أنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 8 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر الاقتصادى فى مايو الماضى.



وأكد ، وزير المالية، فى تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يقوم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى اجتماعه المقبل ببحث صرف الـ2 مليار دولار لمصر، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بتقدم ثابت، وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى، ومؤسات التصنيف الائتمانى.


ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.


المزيد عن: وزير المالية الجديدة وزير المالية قرض صندوق النقد الدولى صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادى الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى الدكتور محمد معيط اخبار مصر اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
0
x
14:00
1
صربيا
ألمانيا
0
x
17:00
1
المكسيك
البرازيل
1
x
20:00
0
سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 10:10:01 PM