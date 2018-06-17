مصطفى كمال ينضم لقائمة مدربين نالوا شرف تدريب الأهلي والزمالك "تقرير"

أعلن النادي الأهلي رسميا اليوم تعيين مصطفى كمال مدربا لحراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بالجهاز الفني الجديد الذي يقوده الفرنسي باتريس كارتيرون.





وكان كمال قد عين مدربا لحراس مرمى الزمالك في الموسم المنقضي بالجهاز الفني الذي قاده إيهاب جلال لكنه لم يستمر إلا 3 أشهر فقط، ليرحل بعد سلسلة من النتائج المتواضعة للفريق الأبيض.



ولن يكون كمال المدرب الوحيد الذي تولى تدريب الأهلي أو الزمالك، ولكن هناط العديد منهم وسنقوم باستعراضهم في هذا التقرير :-



مايكل إيفرت



نال المدرب الإنجليزي تدريب الزمالك والأهلي، حيث تولى القيادة الفنية للفريق الأبيض في موسم 1988-1989، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي لقب معه، ثم تولى تدريب الفريق الأحمر في الموسم التالي، ولم ينجح أيضا مع الأهلي.



محمود الجوهري



تولى الجنرال محمود الجوهري تدريب الأهلي وقاده لتحقيق أول ألقابه الإفريقية في بطولة دوري الأبطال بموسم 1982، ولقب الدوري المصري، ولقب أبطال الكؤوس في موسم 1985 في المرة الثانية التي تولى فيها تدريب الفريق، ثم تولى تدريب الزمالك وقاده للقب دوري أبطال إفريقيا في موسم 1993 ثم لقب السوبر الإفريقي موسم 1994.



راينر هولمان



قاد راينر هولمان الأهلي في موسمي 1996 و1997 حيث توجه معه بلقبي الدوري المصري، كما فاز بكأس مصر في الموسم الأول ولقب البطولة العربية مرتين، ثم عاد مجددا إلى الدوري المصري عن طريق الزمالك في موسم 2008، ولكنه لم ينجح معه فتمت إقالته بعد أشهر قليلة من تدريب الفريق الأبيض.



فينجادا



عين نادي الزمالك المدرب البرتغالي نيلو فينجادا مديرا فنيا للفريق الأول في موسم 2003-2004 ، وقاده لتحقيق لقب الدوري، حيث قدم الزمالك موسما رائعا ولم يتلقى أي هزيمة في الدوري، لكنه رحل عن القلعة البيضاء ويعلن الأهلي التعاقد معه في موسم 2009-2010، لكنه اعتذر عن إتمام التعاقد بعد 3 أيام فقط من إعلان الأهلي، بسبب ظروف أسرية.



