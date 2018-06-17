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فورد تعلن عن خصومات على "فوكاس 2018" تصل لـ15 ألف جنيه

الأحد 17/يونيو/2018 - 09:06 م
فورد تعلن عن خصومات على فوكاس 2018 تصل لـ15 ألف جنيه
فورد فوكاس 2018
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أعلنت شركة عبد اللطيف جميل، وكيل علامة فورد الأمريكية في مصر، عن خصم خاص ولفترة محدودة على أسعار جميع طرازات فوكاس 1.0 إيكوبوست موديل 2018.

وكشفت الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تخفيض أسعار فئة Trend 4DR من فوكاس بمقدار 10 آلاف جنيه لتباع بـ349,900 بدلًا من 359.900 جنيهًا.

وانخفضت أسعار الفئة Sport 4DR من السيارة بمقدار 15 ألف جنيه ليصل سعرها 384,900 بعد أن كانت تباع في مايو بـ399.900 جنيه.

كما تغير سعر الفئة Titanium 4DR الأعلى من فوكاس بمقدار 15 ألف جنيه، حيث وصل سعرها إلى 424.900 جنيهًا.

ولفتت الشركة إلى أن الخصومات متاحة على فوكاس سيدان فقط، فيم لم تعلن عن موعد انتهاء عرض الخصومات.

يذكر أن عبد اللطيف جميل أعلنت في وقت سابق من شهر يونيو الجاري عن انضمام فرد جديد إلى عائلة فورد في السوق المصري وهي "إيكوسبورت" الرياضية متعددة الاستخدامات بأسعار تبدأ من 334.900 جنيه وحتى 414.900 جنيهًا.
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