أنباء عن معركة عسكرية لتحرير صعدة بإشراف الرئيس هادي وولي العهد السعودي

أفادت تقارير إخبارية يمنية، أن الحكومة الشرعية، والتحالف العربي المساند لها، يستعدان لإطلاق عملية عسكرية، في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين، بإشراف مباشر من الرئيس هادي، وولي العهد السعودي.





وتفرض قوات في الجيش الوطني تابعة لألوية العروبة اليمنية حصارًا على قوات حوثية، بعد قطع خطوط الإمداد من عدة مناطق في محافظة صعدة.





ونقلت صحيفة عدن الغد، المحلية، عن مصادر وصفتها بالخاصة، قولها إن “عملية عسكرية مرتقبة بالتوغل صوب معقل زعيم الحوثيين وتحرير محافظة صعدة بإشراف مباشر من قبل الرئيس اليمني هادي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان“.





وكشفت المصادر عن تحقيق قوات عسكرية يقودها قائد اللواء الثالث عروبة العميد عبدالكريم السدعي انتصارات كبيرة على مليشيات الحوثي.





وأوضحت المصادر أنه “يتم تجهيز قوات تابعة لألوية العروبة بشكل كامل من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية وبتوجيهات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك استعدادًا لخوض معركة تحرير محافظة صعدة”.





وبينت المصادر أن المعركة “ستكون أيضًا بالتعاون مع بعض مشايخ محافظة صعدة”.





وأشارت المصادر إلى أن رئيس أركان الجيش السعودي “زار السبت ألوية العروبة ونقل لمنتسبيها تحيات الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما منحها الميدالية الذهبية لما حققته في الميدان”.