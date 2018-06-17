الحملة الوطنية لمراقبة السيارات الإدارية: تقلص كبير في عدد المخالفات

نقلت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها اليوم الاحد تصريح مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة مساء اليوم الاحد، لدى مواكبته لسير الحملة الوطنية لمراقبة حسن استعمال السيارات الإدارية بمحطة الاستخلاص بمرناق، على مدخل تونس الجنوبية بان "هذه الحملة الوطنية التي تتم بالتعاون مع وزارة الداخلية، انطلقت قبل عطلة عيد الفطر المبارك بيوم وهي تستمر حتى ما قبل العودة الى العمل ، و هي تهدف الى مقاومة سوء استعمال السيارات الإدارية . وأوضح ان 12 فريق رقابة مشترك يقومون بمراقبة استعمال السيارات الإدارية على كامل تراب الجمهورية".





وكشف كرشيد انه في حدود مراقبة 30 سيارة واكبها انطلاقا من محطة مرناق ، لم يتم تسجيل سوى مخالفة وحيدة ، بما يعني تسجيل تحسن كبير في حوكمة استعمال السيارة الإدارية وفق تقديره.



