الحملة الوطنية لمراقبة السيارات الإدارية: تقلص كبير في عدد المخالفات
الأحد 17/يونيو/2018 - 09:00 م
محمد وليد الجموسي
نقلت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها اليوم الاحد تصريح مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة مساء اليوم الاحد، لدى مواكبته لسير الحملة الوطنية لمراقبة حسن استعمال السيارات الإدارية بمحطة الاستخلاص بمرناق، على مدخل تونس الجنوبية بان "هذه الحملة الوطنية التي تتم بالتعاون مع وزارة الداخلية، انطلقت قبل عطلة عيد الفطر المبارك بيوم وهي تستمر حتى ما قبل العودة الى العمل ، و هي تهدف الى مقاومة سوء استعمال السيارات الإدارية . وأوضح ان 12 فريق رقابة مشترك يقومون بمراقبة استعمال السيارات الإدارية على كامل تراب الجمهورية".
وكشف كرشيد انه في حدود مراقبة 30 سيارة واكبها انطلاقا من محطة مرناق ، لم يتم تسجيل سوى مخالفة وحيدة ، بما يعني تسجيل تحسن كبير في حوكمة استعمال السيارة الإدارية وفق تقديره.
واعتبر كرشيد ان محطة مرناق هي اكبر موقع عبور بين العاصمة والجهات الداخلية، وان تقلص نسبة المخالفات بها هو محرار جيد على تحسن استعمالات السيارة الإدارية، مضيفا ان ذلك يندرج في اطار السياسة التي انتهجتها الحكومة منذ سنتين بتكثيف العمليات الرقابية على استعمال السيارات الإدارية بهدف حسن التصرف في المال العام، مضيفا ان هذه المقاربة تعتمد الرقابة و الزجر عبر الخطية المالية مما يؤدي الى النتائج الإيجابية التي نسجلها الان وذاك وفق ما ورد في نص بلاغ الوزارة..
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