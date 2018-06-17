أول مشاركة له في المونديال..5 معلومات لا تعرفها عن حكم لقاء مصر وروسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن الصافرة التي تدير اللقاء المصري الروسي، والذي تحدد موعده يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو المقبل، حيث اختارت الحكم إنريكي كاسيريس، ليعاونه مواطناه إدواردو كاردوزو وخوان زوريلا في التحكيم، بينما يتواجد الحكم التركي كونيت تشاكير، كحكم رابع للقاء، الذي يقام في سان بطرسبرج، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة المونديال المقامة في روسيا.

وتعد هذه المباراة الثانية لمصر التي تقبع في المجموعة الأولى إلى جانب روسيا والسعوية وأوروجواي، حيث التقت في أول لقاء لها بالفريق الأوروجوياني، والذي انتهى بفوز الأخير على الفراعنة بهدف نظيف في توقيت قاتل.

وفي سياق ما سبق، ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن صاحب الصافرة التحكيمية في اللقاء الثاني لمصر "كاسيرس"، خلال السطور التالية.

1- إنريكي كاسيريس حكمًا باراجوانيًا يبلغ من العمر 44 عامًا.

2 - حكمًا دوليًا منذ عام 2010، حيث يتواجد باستمرار للمشاركة في مباريات كوبا أمريكا وكوبا سود أمريكانا وكوبا ليبرتادوريس.

3- تعد هذه المباراة الأولى للحكم الباراجوياني إنريكي كاسيريس، في بطولة كأس العالم، حيث لم يسبق له المشاركة في مباريات البطولة من قبل.

4- قاد "كاسيريس" ثمانية مباريات في تصفيات المونديال الحالي والسابق للقارة الأمريكية الجنوبية.

5- أدار الحكم مباراة سابقة بكأس العالم للأندية في الدور قبل النهائي عام 2016، والتي جمعت بين كلوب أمريكا المكسيكي وريال مدريد الإسباني.