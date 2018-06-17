"القطط" ينير متروبول يوميا (صور)
الأحد 17/يونيو/2018 - 08:54 م
شيماء عطية
افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح مساء أمس السبت العرض المسرحي "القطط" إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال و الذى يعرض على خشبة مسرح متروبول بالعتبة وسط حضور جماهيرى و إعلامى كبير.
يقول الفنان حسن يوسف مدير فرقة المسرح القومى للأطفال ان العرضتدور أحداثه حول فكرة الاختلاف و قبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه.
"القطط" بطولة ميرنا وليد، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، ديكور و ملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي ، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي و أحمد عبد العزيز، إستعرضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف و أغاني صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي.
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