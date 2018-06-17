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"القطط" ينير متروبول يوميا (صور)

الأحد 17/يونيو/2018 - 08:54 م
القطط ينير متروبول يوميا (صور)
القطط
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شيماء عطية
 
افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح مساء أمس السبت العرض المسرحي "القططإنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال و الذى يعرض على خشبة مسرح متروبول بالعتبة وسط حضور جماهيرى و إعلامى كبير.


يقول الفنان حسن يوسف مدير فرقة المسرح القومى للأطفال ان العرضتدور أحداثه حول فكرة الاختلاف و قبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه.


"القطط" بطولة ميرنا وليد، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، ديكور و ملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي ، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي و أحمد عبد العزيز، إستعرضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف و أغاني صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي.

"القطط" ينير متروبول يوميا (صور)
"القطط" ينير متروبول يوميا (صور)
"القطط" ينير متروبول يوميا (صور)
"القطط" ينير متروبول يوميا (صور)
"القطط" ينير متروبول يوميا (صور)
"القطط" ينير متروبول يوميا (صور)
"القطط" ينير متروبول يوميا (صور)
"القطط" ينير متروبول يوميا (صور)
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