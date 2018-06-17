الانتهاء من تصوير آخر مشاهد محمد سعد في "الكنز"

ينتهي الفنان محمد سعد قريبا من تصوير المشاهد المتبقية له من الجزء الثاني لفيلم "الكنز"، والتي عبارة عن ثلاث مشاهد فقط، سيتم تصويرها داخل أحد استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.





ويشارك في "الكنز" كل من محمد رمضان، وروبي، وأحمد رزق، وأمينة خليل، ومحمد الشرنوبي، وإخراج شريف عرفة.





يصور الفنان محمد سعد المشاهد المتبقية له من الجزء الثاني لفيلم "الكنز"، وعلمت "الدستور" أن المشاهد المتبقية له عبارة عن ثلاث مشاهد فقط، سيتم تصويرها داخل أحد استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.





ويشارك في "الكنز" كل من محمد رمضان، وروبي، وأحمد رزق، وأمينة خليل، ومحمد الشرنوبي، وإخراج شريف عرفة.