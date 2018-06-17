الانتهاء من تصوير آخر مشاهد محمد سعد في "الكنز"
الأحد 17/يونيو/2018 - 08:49 م
الفجر الفني
ينتهي الفنان محمد سعد قريبا من تصوير المشاهد المتبقية له من الجزء الثاني لفيلم "الكنز"، والتي عبارة عن ثلاث مشاهد فقط، سيتم تصويرها داخل أحد استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.
ويشارك في "الكنز" كل من محمد رمضان، وروبي، وأحمد رزق، وأمينة خليل، ومحمد الشرنوبي، وإخراج شريف عرفة.
يصور الفنان محمد سعد المشاهد المتبقية له من الجزء الثاني لفيلم "الكنز"، وعلمت "الدستور" أن المشاهد المتبقية له عبارة عن ثلاث مشاهد فقط، سيتم تصويرها داخل أحد استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.
ويشارك في "الكنز" كل من محمد رمضان، وروبي، وأحمد رزق، وأمينة خليل، ومحمد الشرنوبي، وإخراج شريف عرفة.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا محمد سعد فن سينما دراما بث مباشر الكنز الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama