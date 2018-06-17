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هاآرتس: إدارة ترامب ستطالب دول الخليج باستثمار مليار دولار فى اقتصاد غزة

الأحد 17/يونيو/2018 - 08:04 م
هاآرتس: إدارة ترامب ستطالب دول الخليج باستثمار مليار دولار فى اقتصاد غزة
ترامب ومحمود عباس- أرشيفية
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خاطر عبادة
 

تسعى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لإقناع الدول الخليجة باستثمار مئات الملايين من الدولارات فى مشاريع اقتصادية بقطاع غزة، فى محاولة لتهدئة الوضع الأمنى ​​هناك وتوليد زخم قبل أن يعرض البيت الأبيض خطته للسلام فى الشرق الأوسط.

 

وأشارت صحيفة "هاآرتس" العبرية، وفقاً لمصادر إسرائيلية وعربية، أنّه سيتم طرح تلك الفكرة خلال محادثات "جاريد كوشنير" صهر ترامب وكبير مستشاريه، و"جيسون جرينبلات"، المبعوث الخاص للرئيس، خلال الأسبوع الجارى مع قادة قطر والسعودية ومصر والأردن وإسرائيل.

 

ووفقاً للمصادر، يأمل كوشنر وجرينبلات فى ضمان عملية التمويل من دول الخليج وتعاون إسرائيل ومصر فى تنفيذ المشاريع الاقتصادية.

 

وامتنع البيت الأبيض عن إبداء التفاصيل قبل إجراء المحادثات، ويتجه كوشنر وجرينبلات إلى الشرق الأوسط الأسبوع الجارى لإجراء محادثات تركز على كل من غزة وخطة السلام القادمة للإدارة الأمريكية.

 

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