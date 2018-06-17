"ليلة هنا وسرور" يواصل تقدمه في سباق الإيرادات وزيادة يومية بنسبة 60 %

استطاع فيلم "ليلة هنا وسرور" أن يؤكد تواجده القوي في موسم عيد الفطر المبارك، واحتل المركز الثاني في السباق حتى الآن بعد منافسة قوية مع الفيلم صاحب المركز الأول حرب كرموز.





الفيلم حقق أول أيام عرضه في وقفة عيد الفطر المبارك إيرادات بلغت 333 ألف جنيه.









وحقق أول ايام العيد ايرادات بلغت 2مليون و718الف جنيه، رغم كونه يوم مباراة مصر والاوروجواي في كأس العالم، وحقق ثاني ايام العيد 4ملايين و104الف جنيه، أ ي أنه يزيد بنسبة مستمرة تقترب من الـ 60 بالمئة .





على صعيد آخر، استطاع الفيلم أيضا تحقيق نجاح كبير في الخليج والأردن ولبنان والمغرب وهي الدول التي يعرض بها الفيلم بالتزامن مع عرضه المصري.



