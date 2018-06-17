ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"ليلة هنا وسرور" يواصل تقدمه في سباق الإيرادات وزيادة يومية بنسبة 60 %

الأحد 17/يونيو/2018 - 08:00 م
ليلة هنا وسرور يواصل تقدمه في سباق الإيرادات وزيادة يومية بنسبة 60 %
ليلة هنا وسرور
طباعة
الفجر الفني
 
استطاع فيلم "ليلة هنا وسرور" أن يؤكد تواجده القوي في موسم عيد الفطر المبارك، واحتل المركز الثاني في السباق حتى الآن بعد منافسة قوية مع الفيلم صاحب المركز الأول حرب كرموز. 

الفيلم حقق أول أيام عرضه في وقفة عيد الفطر المبارك إيرادات بلغت 333 ألف جنيه. 


وحقق أول ايام العيد ايرادات بلغت 2مليون و718الف جنيه، رغم كونه يوم مباراة مصر والاوروجواي في كأس العالم، وحقق ثاني ايام العيد 4ملايين و104الف جنيه، أي أنه يزيد بنسبة مستمرة  تقترب من الـ 60 بالمئة .

على صعيد آخر، استطاع  الفيلم أيضا تحقيق نجاح كبير في الخليج والأردن ولبنان والمغرب وهي الدول التي يعرض بها الفيلم بالتزامن مع عرضه المصري.

الفيلم من إنتاج شركة سينرجي فيلمز، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوي وبطولة كل من محمد إمام وياسمين صبري وفاروق الفيشاوي ومحمد سلام وبيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
كوستاريكا
0
x
14:00
1
صربيا
ألمانيا
0
x
17:00
1
المكسيك
البرازيل
1
x
20:00
0
سويسرا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/17/2018 8:30:00 PM