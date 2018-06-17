ألمانيا تحقق رقما سلبيا في مباراة المكسيك

حقق المنتخب الألماني، رقما قياسيا سلبيا في مباراته امام منتخب المكسيك، والذي انتهت بنتيجة 1-0 للأخير، ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة كأس العالم.





ويصبح متتخب ألمانيا هو أول فريق يسدد +26 تسديدة في مباراة في كأس العالم دون تهديف، منذ منتخب البرتغال في مونديال 2006 ضد إنجلترا، حيث سدد 29 تسديدة دون ان يهز الشباك.





ويحتاج المانشافت إلي الفوز في المباراتين القادمتين، من أجل التأهل لدور ال16 من المونديال، والذي يقام في روسيا.



