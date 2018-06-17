المنستير: 17 قتيلا خلال 106 حادث مرور منذ بداية سنة 2018

كشفت إحصائيات نشرها المرصد الوطني لسلامة المرور، أنّ ولاية المنستير سجّلت منذ بداية سنة 2018 وإلى غاية يوم 12 جوان الجاري، 106 حادث مرور من مجموع 2417 حادث مرور على المستوى الوطني.





واحتلت ولاية المنستير بذلك المرتبة الثامنة وطنيا أي ما يمثل نسبة 4.39% من حوادث المرور على المستوى الوطني.





وحسب إحصائيات المرصد الوطني لسلامة المرور، فقد أسفرت تلك الحوادث عن وقوع 17 قتيلا من مجموع 485 قتيلا على المستوى الوطني و167 جريحا من مجموع 3728 جريحا على المستوى الوطني.





وكانت ولاية المنستير قد سجلت خلال العام الماضي مجموع 268 حادث مرور من مجموع 6968 حادث على المستوى الوطني وهي حوادث اليمة اسفرت عن سقوط 46 قتيل من بين 1364 قتيلا على المستوى الوطني و383 جريح من مجموع 10415 جريح في كامل ولايات البلاد التونسية.





وتقلص عدد الجرحي في الفترة الغاصلة بين شهري جانفي وماي 2018 بنسبة 2 فاصل 50 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 ليمر من 82 إلى 80 جريحا انخفض عدد القتلى بنسبة 62 فاصل 50 في المائة ليتراجع إلى 3 مقابل 8 قتلى خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017.



