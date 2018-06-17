السفير الفرنسي بتونس يتوجّه بالتهنئة للشعب التونسي بزي تقليدي تونسي وباللهجة دارجة (فيديو)
الأحد 17/يونيو/2018 - 07:56 م
محمد وليد الجموسي
نشر السفير الفرنسي بتونس، أوليفي بوافر دارفور، مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، هنّأ فيه الشعب التونسي بعيد الفطر، مبديا إعجابه ''بذكاء التونسيين الذي قد يوصلهم لأعلى المراتب''، وفق تصريحه الذي استعمل فيه اللهجة التونسية.
وظهر السفير الفرنسي في مقطع الفيديو مرتديا ''الجبة'' التقليدية، و يخاطب التونسيين ''بالدارجة''.
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