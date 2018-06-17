كمال أبورية ينعي ماهر عصام: "مشيت قبل ما تاخد حقك"

نعى الفناك كمال أبورية، الفنان الراحل ماهر عصام والذي وافته المنية أمس السبت بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الثامنة والتلاثين.





وكتب "أبورية" عبر موقع "فيسبوك": "ان لله و ان اليه راجعون الله يرحمك يا ماهر كنت اجمل و أطيب خلق الله فنان جميل و خلوق و محترم و راضي و قانع مشيت قبل متاخد حقك اللي تستحقه موهبتك لكن حتفضل في قلوبنا ادعوله #ماهر_عصام ".

‏ ‬

كان ماهر عصام تعرض لأزمة مرضية دخلها على أثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة.