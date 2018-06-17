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المكسيك تفك شفرة ألمانيا في كأس العالم بعد 3 محاولات فاشلة

الأحد 17/يونيو/2018 - 07:54 م
المكسيك تفك شفرة ألمانيا في كأس العالم بعد 3 محاولات فاشلة
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علاء خليف
 
في مفاجأة مدوية فاز منتخب المكسيك علي نظيره منتخب ألمانيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، علي ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية "موسكو"، في واحدة من أقوي مفاجآت بطولة كأس العالم "روسيا 2018".

وسجل هدف المكسيك الوحيد اللاعب "لوزانو" في الدقيقة 35 من زمن اللقاء.

ويعتبر هذا الفوز الأول للمنتخب المكسيكي علي نظيره الألماني خلال تاريخ مواجهاتهما السابقة في بطولة كأس العالم، حيث سبق و تقابل المنتخبين 3 مرات في المونديال، فاز منتخب "المانشافت" بهم جميعًا وهم كالتالي: (ألمانيا 6 - 0 المكسيك 1978) ، (ألمانيا 4 - 1 "ركلات ترجيح" 1986)، (ألمانيا 2 - 1 المكسيك 1998).

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