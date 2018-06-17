تونسي يفوز بجائزة أفضل أستاذ مؤطر في العالم لسنة 2018 بتكساس

فاز الأستاذ التونسي حاتم سليمان، بجائزة أفضل أستاذ مؤطر في العالم لسنة 2018، في مسابقة الأولمبياد العالمية للهندسة البيئية، التي يتم تنظيمها سنويًا بولاية تكساس الأمريكة.



