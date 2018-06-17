تونسي يفوز بجائزة أفضل أستاذ مؤطر في العالم لسنة 2018 بتكساس
الأحد 17/يونيو/2018 - 07:53 م
محمد وليد الجموسي
فاز الأستاذ التونسي حاتم سليمان، بجائزة أفضل أستاذ مؤطر في العالم لسنة 2018، في مسابقة الأولمبياد العالمية للهندسة البيئية، التي يتم تنظيمها سنويًا بولاية تكساس الأمريكة.
وتحصل الأستاذ حاتم سليمان، على ملاحظة ''استثنائي'' في المسابقة التي شارك فيها 350 مؤطرا من 72 دولة. كما تعدّ الجائزة رقم 202 في مشواره العلمي.
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