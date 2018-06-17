توابع الوقود.."أنقل" للسيارات ترفع أسعار خدمات النقل 10% بعد زيادة البنزين

كشفت مصادر داخل شركة "أنقل"، صاحبة تطبيق "En2l" للخدمات اللوجيستية للسيارات، أن إدارتها قررت زيادة تعريفة أسعارها واعتمادها، وفقًا لحجم الزيادة الجديدة في أسعار الوقود، والتي أقرتها الحكومة أمس.





وأضافت المصادر، أن الزيادة الجديدة لم تتجاوز 10% من الأسعار القديمة، وذلك لعدم إضافة أعباء مالية على العملاء من الشركات، ومن المواطنين البسطاء، حتى تظل الخدمة مناسبة لكافة الشرائح.





يذكر أن تطبيق "En2l" المصري لخدمات النقل التجاري يعمل على دعم قطاع النقل واللوجستيات من خلال توفير سيارات نقل الأثاث والبضائع الثقيلة والخفيفة والأوناش بطرق أسهل وأقل تكلفة داخل وخارج المحافظات المصرية.





ويعمل التطبيق على جميع أجهزة الأندرويد والأيفون، وهو تطبيق مجاني على تلك المنصات الإلكترونية، وحقق رواجًا كبيرًا منذ إطلاقه، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات والمؤسسات.





وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من أمس السبت، بنسبة وصلت لـ66%.





وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.





وتعد هذه الزيادة الثالثة لأسعار الوقود منذ تطبيق الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر من عام 2016.