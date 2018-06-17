السلطات التونسية ترفض السماح بدخول 70 مغربيا التراب التونسي (فيديو)

رفضت السلطات التونسية، إلى حدود السبت ، دخول 70 مغربيا التراب التونسي، قادمين من المطار الدولي هواري بومدين بالجزائر، للتوجه الى المغرب من أجل استكمال الوثائق وتجديد الإقامة بالجزائر.





وحسب قناة النهار الجديد الجزائرية، فإنّ السلطات التونسية أعلمت الوكالة المنظمة لرحلة هؤلاء المغربيين إلى تونس ومن ثم إلى المغرب، أن دخولهم إلى الأراضي التونسية من أجل التوجه إلى المغرب مرفوض.





ولفتت القناة، إلى أنّ مدة إقامة المغاربة بالجزائر تنتهي اليوم السبت، وعليهم التنقل الى الرباط من أجل إستكمال الوثائق والتمكن من تجديد الاقامة، مبينة أنّ المغاربة باختيار مطار تونس كنقطة عبور قبل توجههم الى المغرب.





وفي المقابل، تمكّنت مجموعة من الرعايا المغربين في رحلة الثامنة صباحا، التوجه إلى تونس ومن ثم الى بلادهم المغرب، فيما تم منع الرعايا المتوجهين في الرحلة التي انطلقت في حدود 11 صباحا، حسب ذات المصدر.