إنقاذ 1300 مهاجر وغرق 4 قبالة السواحل الإسبانية

أنقذت فرق خفر السواحل الإسبانية أكثر من 1290 مهاجراً عبر عدة قوارب قبالة السواحل الإسبانية، اليوم الأحد، وفقاً لوكالة افى الإسبانية.





وأشار المصدر إلى إنقاذ 1138 فى المياه الأندلسية لبحر البوران والمضيق، و152 أخرين فى جزر الكنارى، بينما لا يزال 63 أخرين فى عداد المفقودين، منهم 20 فى الكنارى، وتمّ انتشال 4 جثث من المياه.





وفى أندلسية تم إنقاذ 1113 مهاجراً فى 72 قارباً من يوم الجمعة فى مضيق وبحر البوران فى عمليات إنقاذ مختلفة للخفر السواحل.