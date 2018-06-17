غدا استئناف العمل بالتوقيت الشتوي إلى نهاية الشهر الجاري

يستأنف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، غدا الاثنين 18 جوان 2018، العمل بنظام الحصّتين أي ''التوقيت الشتوي''، إلى غاية يوم 30 من نفس الشهر، على أن ينطلق العمل بنظام الحصّة الواحدة يوم غرّة جويلية 2018.





وفيما يلي التوقيت طيلة أيام الأسبوع:

أيام الإثنين والثلاثاء والإربعاء والخميس من الثامنة والنصف الى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، إلى الساعة الخامسة والنصف.



